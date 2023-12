Rétrospective 2023 : le soulagement printanier du HC Ajoie

Le lundi de Pâques est synonyme de résurrection du Christ pour les chrétiens. Depuis cette année, il est jour de miracle pour le HC Ajoie. C’est le 10 avril que le club jurassien a sauvé sa place en National League. Les hockeyeurs « jaune et noir » ont remporté le barrage de promotion/relégation face à La Chaux-de-Fonds 4-2. Mais rien n’a été simple face au champion de Swiss League. Les Vouivres ont été menées 2-0 dans la série avant de prendre l’avantage. Un peu comme dans le 6e acte joué sur la glace des Mélèzes. Le HCA a vu son adversaire prendre les devants à la 52e en concédant le 2-1. Tétanisés jusque-là par l’enjeu, les Ajoulots ont pu compter sur un mental d’acier pour renverser la vapeur et finalement l’emporter 3-2. « On a montré une sacrée force de caractère pour aller gagner alors qu’on ne jouait pas le meilleur des matches de la saison », lançait l’attaquant Steven Macquat après le gros ouf de soulagement.