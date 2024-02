Le HC Moutier ne voit pas plus haut pour l’instant

C’est soir de finale de play-off pour le HC Moutier. Les hockeyeurs prévôtois de 2e ligue disputent le premier acte de leur finale de groupe ce mardi. Ils se déplacent à 20h30 à Yverdon. Avant même une éventuelle finale romande ou nationale, le HCM a d’ores et déjà annoncé qu’il ne briguerait pas la promotion en 1re ligue pour des questions de formation. « On a pas mal de jeunes dans l’équipe et on veut travailler avec eux. On a juste un petit trou de quatre ou cinq ans qu’il faut compenser. On ne veut pas monter avec des joueurs qu’on ne connait pas », explique la présidente Dominique Péteut. Toutefois, elle ne ferme pas la porte à la 1re ligue. « Le but est de monter d’ici trois ou quatre ans », selon elle.