Julien Vauclair : des regrets mais du positif

L’apprentissage du HC Ajoie continue dans l’élite du hockey sur glace helvétique. La troupe jurassienne a terminé la saison de National League de hockey sur glace lundi soir avec une défaite 4-1 contre Davos à Porrentruy. Le HCA a essuyé là son 40e revers en 52 sorties durant cet exercice. Le directeur sportif du club Julien Vauclair se montre déçu du déroulement de ce championnat régulier, lui qui aurait voulu que son équipe soit à la lutte et pas larguée comme elle l'a été. Ajoie a terminé bon dernier, avec 13 points de retard sur Kloten, son futur adversaire en play-out.





Il y a encore du travail

Julien Vauclair évoque tout d’abord plusieurs satisfactions : « On a montré du beau jeu » et « on a été au contact tout au long de la saison avec les meilleures équipes », précise le directeur sportif ajoulot, soulignant que sa formation a rarement été menée largement tôt dans une rencontre. D’ailleurs, le HCA a perdu 22 matches d’un but ou de deux buts mais avec une réussite concédée dans la cage vide. Julien Vauclair avoue que « le processus suit son cours » et que l’apprentissage de l’élite du hockey sur glace helvétique prend un certain temps. Selon lui, c’est offensivement qu’Ajoie a manqué de tranchant. Il estime que le manque de réalisme a coûté cher dans certains matches, pointant aussi du doigt la maladresse jurassienne en jeu de puissance. Julien Vauclair concède que son groupe manque de joueurs capables de marquer, mais « ça ne se trouve pas facilement et ça coûte cher », tient-il à souligner. Refusant de faire un bilan complet de la saison régulière écoulée, le directeur sportif ajoulot a déjà les yeux rivés vers la série de play-out contre Kloten. « On ne doit penser qu’à ça », clame-t-il. A noter que cette série ne se jouera que si Viège ou Olten soulève le trophée en Swiss League, étant donné que ces deux formations sont les seules candidates à une promotion. /mle