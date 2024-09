Le HC Ajoie déclassé

Du mieux sur la fin

Ce n’est qu’après deux périodes que la phalange jurassienne a mis en pratique le mot d’ordre de ses supporters. Mené 5-1, le HC Ajoie a enfin montré un autre visage durant l’ultime tiers. « La révolte est venue un peu tard », concède le premier buteur ajoulot du soir. Marco Pedretti veut tout de même souligner le positif de la soirée. « On va garder le troisième tiers, il y a eu de bonnes choses, mais il faut faire ça depuis le début. Si on arrive à mettre d’entrée cette intensité, ça va être tout autre chose », souffle-t-il. On retiendra aussi l’efficacité des Vouivres en power-play avec deux buts ce vendredi soir. Un rebond est attendu sur la glace de Bienne, dans un derby qui vaut déjà cher entre deux équipes qui n’ont pas encore décroché le moindre point. /msc