Un étranger de prestige et un entraîneur canadien au HC Ajoie

Le HC Ajoie fait coup double. Le club jurassien de National League de hockey sur glace a annoncé deux signatures importantes ce jeudi. Il s’est offert les services de l’attaquant français Pierre-Edouard Bellemare. Il a également annoncé l’arrivée de Greg Ireland comme nouvel entraîneur. Tous les deux ont paraphé une entente jusqu’au terme de la saison.



Âgé de 39 ans, Pierre-Edouard Bellemare a disputé plus de 700 matches de NHL pour 138 points. Lors du dernier exercice, il en a encore joué 40 pour un total de 7 points avec son équipe de Seattle. Par le passé, il a notamment joué pour d’autres franchises comme Tampa Bay, les Avalanches du Colorado ou encore les Vegas Golden Knights. Il a également remporté plusieurs titres nationaux en France et en Suède. L’attaquant de 1 m 82 pour 89 kilos a aussi disputé plus d’une dizaine de championnats du monde pour l’équipe de France.

« Cet engagement est le résultat des performances en demi-teinte de nos étrangers depuis le début de la saison. On voulait apporter de la concurrence. En plus, on pense que son expérience peut être un plus pour le vestiaire, notamment dans l’encadrement de nos jeunes joueurs. Financièrement, tout s’est bien aligné. On ne sort pas de nos grilles salariales pour lui qui est encore un joueur au top », explique Kimmo Bellmann, directeur administratif du HC Ajoie.





Un entraîneur canadien connu en Suisse

Greg Ireland n’est pas un inconnu dans le championnat de Suisse. L’entraîneur canadien de 59 ans a été à la tête du HC Lugano de 2016 à 2019. C'était l'un des critères principaux du HC Ajoie, selon Kimmo Bellmann qui affirme que tous les profils scrutés devaient connaitre ce championnat. Il dispose aussi d’une riche expérience, lui qui a été à la tête d’équipes nationales, mais aussi de formations de première division allemande, italienne ou encore de KHL et de AHL. Il sera à la bande dès jeudi prochain, selon le club jurassien. /comm-lge