Killian Mottet de retour au HC Ajoie

Le HC Ajoie a réussi un joli coup sur le marché des transferts. Le club jurassien de hockey sur glace a annoncé ce lundi l’arrivée en prêt de Killian Mottet en provenance de Fribourg-Gottéron. Il a signé une entente pour la saison prochaine. En souffrance l’année dernière et avec peu de temps de jeu en National League, l’attaquant de 34 ans débarque à Porrentruy pour se relancer et pour apporter son expérience au HCA. Il a déjà porté le chandail « jaune et noir » entre 2012 et 2014. /cra