Christophe Cavalleri rejoint aussi l’infirmerie du HCA

L’attaquant est blessé au bas du corps et manquera le début de saison du HC Ajoie.
L’attaquant est blessé au bas du corps et manquera le début de saison du HC Ajoie.

Blessé, Christophe Cavalleri manquera le début de saison du HC Ajoie. (Photo : archives Georges Henz) Blessé, Christophe Cavalleri manquera le début de saison du HC Ajoie. (Photo : archives Georges Henz)

Nouvelle tuile pour le HC Ajoie. L’attaquant Christophe Cavalleri s’est à son tour blessé et rejoint une infirmerie déjà bien garnie. Le jeune joueur qui a récemment débarqué dans le Jura en provenance de Genève manquera le début de saison de National League de hockey sur glace mardi prochain dans l’antre de son ancien club. Blessé au bas du corps, il devrait  manquer « plusieurs semaines » de compétition, selon le directeur sportif du HCA Julien Vauclair. Ce dernier affirme que des examens doivent apporter encore des éléments supplémentaires pour déterminer la nature exacte de la blessure. /mle


 

