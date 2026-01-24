Le HC Ajoie reçu quatre sur cinq

Le HC Ajoie continue de patiner dans la bonne direction. Il a pris la mesure de Kloten 4-2 samedi soir à Porrentruy dans le championnat de National League. De quoi fêter un quatrième succès au cours des cinq dernières rencontres et même un deuxième ce week-end au lendemain de la victoire à Langnau. Si le HCA reste lanterne rouge, il n’abandonne pas et accumule une bonne dose de confiance. Développement suit. /msc