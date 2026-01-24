Le HC Ajoie reçu quatre sur cinq

Les hommes de Greg Ireland ont confirmé leur bonne forme du moment samedi soir devant leur ...
Les hommes de Greg Ireland ont confirmé leur bonne forme du moment samedi soir devant leur public en dominant Kloten 4-2, au lendemain du succès obtenu à Langnau.

Jonathan Hazen a profité d'une échappée solitaire pour inscrire le 2-0 pour le HC Ajoie face à Kloten samedi soir à Porrentruy (photo : Georges Henz). Jonathan Hazen a profité d'une échappée solitaire pour inscrire le 2-0 pour le HC Ajoie face à Kloten samedi soir à Porrentruy (photo : Georges Henz).

Le HC Ajoie continue de patiner dans la bonne direction. Il a pris la mesure de Kloten 4-2 samedi soir à Porrentruy dans le championnat de National League. De quoi fêter un quatrième succès au cours des cinq dernières rencontres et même un deuxième ce week-end au lendemain de la victoire à Langnau. Si le HCA reste lanterne rouge, il n’abandonne pas et accumule une bonne dose de confiance. Développement suit. /msc

 


 

