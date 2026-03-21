HC Ajoie : une série pour se sauver et franchir un cap

C’est le grand jour pour le HC Ajoie. Ce samedi, l’équipe jurassienne entame sa série de play-out qui l’opposera à Ambri-Piotta. Les hockeyeurs ajoulots de National League se déplacent en Léventine. Le coup d’envoi de l’acte initial sera donné à 20h à la Gottardo Arena.

Depuis une dizaine de jours, le HCA se prépare pour cette échéance qui peut sauver sa saison. Après avoir terminé pour la cinquième fois de suite à la dernière place du classement de saison régulière, les hommes de Greg Ireland veulent battre les Tessinois pour valider leur maintien sans passer par la case barrage et gagner le play-out, ce qui serait une première. Après une fin d’exercice marquée par un effectif secoué par les blessures, la situation s’est améliorée dernièrement. Plusieurs joueurs ont fait leur retour à l’entraînement, dont les étrangers Anttoni Honka, Frédérik Gauthier et Jonathan Hazen, ainsi que les défenseurs Valentin Pilet et Thomas Thiry.





Avantage Ambri-Piotta en saison régulière

Lors de la saison régulière, Jurassiens et Tessinois se sont affrontés à quatre reprises. Ambri-Piotta l’a emporté à trois reprises (3-2 en Léventine, puis 5-4 et 3-2 après les tirs au but à Porrentruy). La victoire la plus large a toutefois été à l’avantage des Jurassiens qui ont gagné 5-2 au Tessin l’avant-veille de Noël. Entre-temps, le bateau tessinois a navigué en eaux agitées. Le club a notamment décidé de se séparer de son meilleur attaquant, le Canadien Chris DiDomenico. Ambri-Piotta attaquera donc le play-out avec seulement cinq étrangers. Les Tessinois retrouvent la série de la peur, huit ans après avoir disputé leur dernier play-out (ndlr : victoire 4-1 contre Rapperswil).

Malgré tous les mois compliqués qui se sont enchainés entre effectif en souffrance et résultats décevants, le HCA veut tourner la page : « On s’est bien entraîné. On a bien visionné le plan de match. On est prêts et motivés pour ce premier match. (…) On a beaucoup regardé comment on allait jouer plutôt que la manière dont eux jouent », confie l’attaquant ajoulot Marco Pedretti. « Il faut rester calme. Il faut montrer aux jeunes qu’il faut rester concentré, ne pas être trop haut dans les victoires et trop bas dans les défaites », ajoute-t-il, convaincu que la série sera longue et disputée et les rencontres électriques. Son entraîneur Greg Ireland abonde : « Je m’attends à une longue série lors de laquelle on devra jouer dur chaque soir », déclare le Canadien, lui-aussi convaincu que son groupe a les moyens de franchir l’écueil léventin : « On a passé un certain temps à se préparer mentalement. C’est une priorité », ajoute-t-il encore.