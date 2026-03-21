HC Ajoie : une série pour se sauver et franchir un cap

L’équipe jurassienne commence le play-out ce samedi. Elle défiera Ambri-Piotta au meilleur des sept matches avec l’ambition de sauver sa peau dans l’élite du hockey suisse.
C’est le grand jour pour le HC Ajoie. Ce samedi, l’équipe jurassienne entame sa série de play-out qui l’opposera à Ambri-Piotta. Les hockeyeurs ajoulots de National League se déplacent en Léventine. Le coup d’envoi de l’acte initial sera donné à 20h à la Gottardo Arena.
Depuis une dizaine de jours, le HCA se prépare pour cette échéance qui peut sauver sa saison. Après avoir terminé pour la cinquième fois de suite à la dernière place du classement de saison régulière, les hommes de Greg Ireland veulent battre les Tessinois pour valider leur maintien sans passer par la case barrage et gagner le play-out, ce qui serait une première. Après une fin d’exercice marquée par un effectif secoué par les blessures, la situation s’est améliorée dernièrement. Plusieurs joueurs ont fait leur retour à l’entraînement, dont les étrangers Anttoni Honka, Frédérik Gauthier et Jonathan Hazen, ainsi que les défenseurs Valentin Pilet et Thomas Thiry.
Avantage Ambri-Piotta en saison régulière
Lors de la saison régulière, Jurassiens et Tessinois se sont affrontés à quatre reprises. Ambri-Piotta l’a emporté à trois reprises (3-2 en Léventine, puis 5-4 et 3-2 après les tirs au but à Porrentruy). La victoire la plus large a toutefois été à l’avantage des Jurassiens qui ont gagné 5-2 au Tessin l’avant-veille de Noël. Entre-temps, le bateau tessinois a navigué en eaux agitées. Le club a notamment décidé de se séparer de son meilleur attaquant, le Canadien Chris DiDomenico. Ambri-Piotta attaquera donc le play-out avec seulement cinq étrangers. Les Tessinois retrouvent la série de la peur, huit ans après avoir disputé leur dernier play-out (ndlr : victoire 4-1 contre Rapperswil).
Malgré tous les mois compliqués qui se sont enchainés entre effectif en souffrance et résultats décevants, le HCA veut tourner la page : « On s’est bien entraîné. On a bien visionné le plan de match. On est prêts et motivés pour ce premier match. (…) On a beaucoup regardé comment on allait jouer plutôt que la manière dont eux jouent », confie l’attaquant ajoulot Marco Pedretti. « Il faut rester calme. Il faut montrer aux jeunes qu’il faut rester concentré, ne pas être trop haut dans les victoires et trop bas dans les défaites », ajoute-t-il, convaincu que la série sera longue et disputée et les rencontres électriques. Son entraîneur Greg Ireland abonde : « Je m’attends à une longue série lors de laquelle on devra jouer dur chaque soir », déclare le Canadien, lui-aussi convaincu que son groupe a les moyens de franchir l’écueil léventin : « On a passé un certain temps à se préparer mentalement. C’est une priorité », ajoute-t-il encore.
Marco Pedretti : « On a retrouvé beaucoup de monde sur la glace. Ça fait plaisir. »
Prêts à se rendre dans un chaudron
Comme plusieurs de ses coéquipiers au HC Ajoie, Marco Pedretti a connu la passion du hockey sur glace en Léventine. L’ailier de 34 ans a disputé 109 matches avec Ambri-Piotta, dont deux séries de play-out en 2012 et en 2013. Il sait que le public tessinois sera surchauffé pour porter ses couleurs vers le maintien : « Il faut prendre les chants pour nous, qu’on soit à Ambri ou ici », indique Marco Pedretti qui veut que son équipe se base sur l’expérience du vestiaire pour faire face au bruit. Si les Léventins peuvent se targuer d'avoir le sixième public de Suisse (ndlr : 6'454 spectateurs en moyenne par match en saison régulière), l’Ajoulot sait que les supporters jurassiens seront aussi au rendez-vous : « Ils nous suivent toujours partout. Et à la maison, ils sont aussi très bruyants. A nous de les rendre fiers et heureux », conclut l’attaquant du HCA. /mle