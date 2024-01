Rendez-vous sport : Odermatt se fait voler la vedette à Kitzbühel

Le Cirque blanc a offert du grand spectacle ce week-end à Kitzbühel en Coupe du monde de ski alpin. Dans le camp suisse, un peu de déception : aucune victoire helvète à se mettre sous la dent au terme des descentes de vendredi et samedi et du slalom de dimanche. Le Français Cyprien Sarrazin a remporté les épreuves de vitesse devant le Nidwaldien Marco Odermatt qui a dû se contenter d’une 3e et 2e place. Lors du slalom de dimanche, Daniel Yule a offert à la Suisse son premier podium de la saison dans la discipline.