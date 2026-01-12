« Rendez-vous sport » : L’analyse de Didier Cuche

« Il n’y a bientôt plus de mot pour décrire ce que Marco Odermatt est capable de faire. Il l’a encore prouvé ce week-end », affirme Didier Cuche. Toutefois, il ajoute que ses concurrents sont eux aussi extrêmement forts. « On oublie souvent que les écarts sont très serrés en géant. Les cinq ou six premiers sont souvent dans la demi-seconde. Il y a pas mal d’athlètes performants, comme Lucas Pinheiro Braathen, Marco Schwarz ou encore Stefan Brennsteiner », raconte l’ancien skieur. Pour lui, le fait que Marco Odermatt arrive toujours autant à briller face à une telle concurrence est encore plus impressionnant.

Dimanche, les Suisses n’ont par contre pas réussi à accrocher un podium, mais le niveau en slalom cette saison impressionne Didier Cuche. « C’est une discipline de folie. J’adore la regarder. Il y a énormément de suspense avec des écarts vraiment minimes. (…) Ce qui me fait le plus peur quand je regarde la télé, c’est qu’il y a un engagement total. C’est all in, comme on dit. Ils n’ont pas le droit de jouer tactique. Ce sont vraiment des manches avec le pied sur la pédale de gaz au fond en espérant ne pas faire d’erreur », explique-t-il.

Et du spectacle, il y en aura encore en fin de semaine, avec un week-end mythique qui attend les skieurs suisses avec les épreuves de Wengen. Un super-G, une descente et un slalom sont au programme dès ce vendredi. « Ces courses font partie des courses légendaires du circuit. Beaucoup d’athlètes aimeraient les accrocher à leur palmarès », assure Didier Cuche qui espère voir des Suisses monter sur la boîte. /lge