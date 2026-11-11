Lindsey Vonn opérée avec succès une 9e et, peut-être, dernière fois

Lindsey Vonn, passée près de l'amputation après sa grave chute lors des JO 2026, a annoncé mercredi avoir subi "avec succès" une 9e opération. Sa convalescence prendra encore des mois.

Alors qu'elle était lancée dans un spectaculaire comeback, la terrible chute de la quadragénaire américaine lors de la descente olympique, le 8 février à Cortina, avait constitué l'une des images fortes des derniers Jeux d'hiver.

Victime de multiples fractures (tibia, péroné, plateau tibial...), la skieuse aux 84 victoires en Coupe du monde avait subi en Italie une première série d'opérations en urgence, afin de sauver sa jambe gauche, suivies d'autres chez elle aux Etats-Unis.

Neuf mois plus tard, Lindsey Vonn a indiqué mercredi sur son compte Instagram avoir subi une neuvième opération, en précisant que celle-ci s'était "bien déroulée".

"Je donnerai plus de nouvelles sous peu", a ajouté Vonn, qui apparaît toutefois assez marquée sur la photo accompagnant ces commentaires. Sur une autre image, elle montre toutes les plaques et vis - un attirail impressionnant - qui lui ont été retirées lors de cette neuvième opération. "On a enlevé tout ce bazar de ma jambe", écrit-elle.

Deux jours plus tôt, Vonn, 42 ans, avait publié un long message vidéo dans lequel elle disait son "anxiété" avant cette nouvelle opération, soulignant néanmoins qu'il pourrait s'agir "de la dernière".

Elle donnait plus de détails, expliquant qu'il s'agissait effectivement de lui "enlever toutes les plaques et vis" posées pour reconstituer et consolider ses os en miettes, mais aussi de réparer son ligament antérieur du genou gauche, rompu peu avant les Jeux. Elle avait tout de même décidé de participer aux JO.

"Evidemment, cela veut dire encore six à neuf mois" de convalescence, a signalé Lindsey Vonn dans sa vidéo de lundi.

Même si elle figure parmi les skieuses américaines engagées en Coupe du monde 2026/2027, cette dernière annonce signifie qu'il est quasiment impossible d'envisager la revoir en compétition cet hiver... même si la "Speed Queen" n'est pas à un miracle près.

Son retour l'hiver dernier, après presque six ans d'absence, à la faveur notamment de la pose d'une prothèse en titane au genou droit, ressemblait déjà à un pari fou.

Mais l'Américaine était parvenue à convaincre les sceptiques en remportant deux nouvelles victoires en Coupe du monde, jusqu'à ce que son rêve de redevenir championne olympique se fracasse à Cortina.

Depuis, la quadragénaire a refusé de considérer que cette énième blessure grave marquait la fin définitive de sa carrière.

/ATS