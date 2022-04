Michaël Burri remporte un Critérium jurassien piégeux

St-Brais - La Combe en juge de paix

Si le tir groupé des pilotes jurassiens est à saluer, certains se mordent les doigts. C’est le cas de Sacha Althaus qui a crevé entre Epauvillers et Les Enfers et de David Erard qui est sorti de la route entre St-Brais et La Combe. Les deux pilotes étaient dans le coup pour jouer les places d'honneur. Quand à Jonathan Hirschi, il peut regretter une erreur qui lui aura été fatale dans la 4e spéciale et une crevaison dans les derniers kilomètres du rallye, les deux fois entre St-Brais et La Combe. Le Neuchâtelois a remporté cinq des sept spéciales disputées samedi. Michaël Burri n'a signé qu'un scratch, mais s'est montré plus constant que ses adversaires.