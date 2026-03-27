Jonathan Hirschi aux commandes du Critérium jurassien

La lutte fait rage sur les routes du Critérium jurassien. Les deux derniers vainqueurs de la première manche du championnat de Suisse des rallyes ont lancé la bagarre ce vendredi soir. Le Neuchâtelois Jonathan Hirschi s’est montré le plus rapide entre Courtemautruy et Les Enfers, sur l’unique spéciale au menu du jour. Au volant d’une Citroën C3, il a relégué la Skoda Fabia du Prévôtois Sacha Althaus à 15’’6. Le podium provisoire est complété par le Valaisan Nicolas Lathion (Skoda Fabia) à 27’’3. Vainqueur en 2023 sur les routes jurassiennes, Jonathan Hirschi annonce donc d’entrée la couleur et sera difficile à aller chercher à la régulière.

Cette première spéciale a été marquée par la sortie de route « mineure » de Jérémie Toedtli. Le Neuchâtelois, au volant du bolide numéro 12, a quitté la chaussée dans la descente du col de la Croix, avant St-Ursanne. Cet incident a provoqué une interruption de course d’une trentaine de minutes. Plusieurs concurrents ont été ralentis, à l’image du Franc-Montagnard David Erard. Passés avant cette sortie de route, les régionaux Michaël Burri (5e), Nicolas Althaus (6e), Olivier Burri (8e) et Steeves Schneeberger (9e) prennent place dans le top 10 provisoire.





Un Jurassien aux commandes du rallye historique

Du côté des véhicules historiques, le Vadais Clovis Brosy a signé le meilleur départ. Le pilote de Courtételle vire en tête après cette première spéciale sur sa BMW M3. Il possède 12’’5 d’avance sur le Vaudois Julien Camandona et 26’’8 sur le concurrent de Glovelier Nicolas Jolidon (BMW M3).

Le 47e Critérium jurassien se poursuit samedi. Il est à vivre en direct sur RFJ. /msc-rce