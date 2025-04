Sacha Althaus conserve sa couronne sur le « Crité »

Sacha Althaus s’est encore montré irrésistible sur les routes du Critérium jurassien. En maîtrise, le Prévôtois sur Skoda a remporté ce samedi cette première manche du Championnat de Suisse des rallyes. Il a devancé le Français Ludovic Godard sur Alpine de 15’’ et le Valaisan Mike Coppens sur Skoda de 42’’. Le Tricolore a mis beaucoup de pression ce samedi, lui qui était encore 9e après la spéciale de vendredi soir durant laquelle il a été victime d’un problème technique. Mais il en fallait plus pour perturber le tenant du titre Sacha Althaus qui a pourtant connu lui-aussi quelques soucis techniques en fin de rallye. « On avait gagné l’année passée, on avait à cœur de le refaire. Sur le sec c’était une autre paire de manche, on a dû bien batailler. Ludovic Godard est revenu fort sur la fin, avec nos petits pépins on a perdu un peu de temps, c’était très stressant pour la dernière spéciale. On a bien douté, car j’avais peur qu’il y ait autre chose au moteur comme une casse interne, au final ce n’était qu’une bougie, ça s’est bien terminé », a confié Sacha Althaus.

La lutte a été particulièrement âpre pour le 3e rang. Le Franc-Montagnard David Erard a longtemps été dans la course, mais a fini par être lâché par les autres cadors dans le courant de l’après-midi. Le local de l’étape a fini au 6e rang dans la même minute que le vainqueur du jour. Au final, Mike Coppens est parvenu à grimper sur la boîte au nez et à la barbe du Vaudois Pascal Perroud qui a commis une erreur dans la dernière spéciale à Saignelégier.