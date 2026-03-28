Jonathan Hirschi sans concurrence sur le Critérium jurassien

Le Neuchâtelois a dominé la 47e édition de cette épreuve de rallye. En tête dès vendredi soir ...
Jonathan Hirschi sans concurrence sur le Critérium jurassien

Le Neuchâtelois a dominé la 47e édition de cette épreuve de rallye. En tête dès vendredi soir, il n’a jamais cessé de creuser l’écart sur la concurrence et devance le Prévôtois Sacha Althaus et le Valaisan Nicolas Lathion.

Jonathan Hirschi sur les routes du 47e Critérium jurassien (photo : Georges Henz). Jonathan Hirschi sur les routes du 47e Critérium jurassien (photo : Georges Henz).

Jonathan Hirschi s’impose en patron sur le 47e Critérium jurassien. Le pilote neuchâtelois a dominé de la tête et des épaules cette épreuve de rallye basée pour la première fois à Moutier. Il a signé le temps scratch de sept des huit spéciales au programme. Vainqueur en 2023 et absent des deux dernières éditions, Jonathan Hirschi, sur Citroën C3, a repoussé le Prévôtois Sacha Althaus (Skoda Fabia), double tenant du titre, à 1’04’’7. Le podium est complété par le Valaisan Nicolas Lathion (Skodia Fabia) à 2’12’’9. Un podium qui échappe de peu à Michaël Burri. Le pilote de Belprahon a bouclé ce « Crité » à domicile à la 4e place à 13’’8 de la boîte.

Ce Critérium jurassien s’est terminé avec un goût amer pour Clovis Brosy du côté des véhicules historiques. Le concurrent de Courtételle a mené la course dès vendredi soir et jusqu’à la superspéciale, ultime épreuve du rallye, samedi soir. Ce dernier tronçon lui a été fatale et l’a fait reculer au 3e rang. « J’ai eu un problème avec le moteur dans la dernière spéciale, il n’y avait plus de puissance », a confié le Vadais au micro de RFJ. Développement suit. /msc


 

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