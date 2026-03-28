Jonathan Hirschi sans concurrence sur le Critérium jurassien

Jonathan Hirschi s’impose en patron sur le 47e Critérium jurassien. Le pilote neuchâtelois a dominé de la tête et des épaules cette épreuve de rallye basée pour la première fois à Moutier. Il a signé le temps scratch de sept des huit spéciales au programme. Vainqueur en 2023 et absent des deux dernières éditions, Jonathan Hirschi, sur Citroën C3, a repoussé le Prévôtois Sacha Althaus (Skoda Fabia), double tenant du titre, à 1’04’’7. Le podium est complété par le Valaisan Nicolas Lathion (Skodia Fabia) à 2’12’’9. Un podium qui échappe de peu à Michaël Burri. Le pilote de Belprahon a bouclé ce « Crité » à domicile à la 4e place à 13’’8 de la boîte.

Ce Critérium jurassien s’est terminé avec un goût amer pour Clovis Brosy du côté des véhicules historiques. Le concurrent de Courtételle a mené la course dès vendredi soir et jusqu’à la superspéciale, ultime épreuve du rallye, samedi soir. Ce dernier tronçon lui a été fatale et l’a fait reculer au 3e rang. « J’ai eu un problème avec le moteur dans la dernière spéciale, il n’y avait plus de puissance », a confié le Vadais au micro de RFJ. Développement suit. /msc