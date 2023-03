« Très rapide et de qualité » le 44e Critérium jurassien

Le Critérium jurassien remet les gaz. Il a levé le voile vendredi matin sur les détails de sa 44e édition. La 1re manche du championnat de Suisse des rallyes va se tenir en fin de semaine prochaine, vendredi et samedi. Saignelégier reste le centre névralgique de la manifestation. Le vice-président de l’épreuve Patrick Spart parle d’une mouture de « qualité au niveau de la participation et très rapide au niveau du parcours ».





Moins d’inscriptions

La quantité va quelque peu faire défaut au « Crité ». Le rallye moderne comptera 48 participants, soit 30 de moins que l’an dernier. Au total, 77 équipages sont annoncés au départ, contre 103 lors de la 43e édition. « On a profité de l’effet post-Covid en 2022 », reconnaît Patrick Spart. Il souligne aussi que « le bassin de population des pilotes de rallye en Suisse est restreint ». Reste qu’un plateau de qualité est annoncé avec la présence de 13 RC2 (ex R5) et 4 GT dont 3 Alpines. Les régionaux ont aussi répondu présents avec 20 bolides en rallye moderne.