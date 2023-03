Le « petit matelas » de Jonathan Hirschi sur le « Crité »

Le champion de Suisse en titre annonce la couleur sur les routes du Critérium jurassien. Jonathan Hirschi a survolé la 1re et unique spéciale de ce vendredi. Le Neuchâtelois a signé le temps scratch entre Courtemautruy et Les Enfers, sur le plus long tracé chronométré de cette 44e édition. Au volant de sa nouvelle Citroën C3, il a relégué les Skoda Fabia du Prévôtois Sacha Althaus à 30’’1 et du Valaisan Jonathan Michellod à 31’’3. Jonathan Hirschi s’est dit « surpris en bien » à son arrivée au parc d’assistance à Saignelégier. « Je pensais être pas trop trop mal mais je ne pensais pas autant d’écart que ça », poursuit-il. Pour autant, le Neuchâtelois estime ne pas avoir assommé ce rallye d’entrée. « Demain est une longue journée avec 10 spéciales. J’ai un petit matelas mais la course n’est pas pliée », tempère-t-il.