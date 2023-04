Jonathan Hirschi sur le trône du Critérium jurassien

Le champion de Suisse en titre fait honneur à son rang sur les routes du Critérium jurassien. Jonathan Hirschi a régné sans partage, ou presque, sur l’épreuve. Le Neuchâtelois a propulsé sa Citroën C3 au sommet du podium samedi soir à Saignelégier après 121 km chronométrés. En tête dès la 1re spéciale, il n’a jamais lâché les commandes de ce rallye. Vainqueur pour la 1re fois dans le Jura, Jonathan Hirschi a relégué toute la concurrence à 58’’1 et a signé, au passage, 7 des 11 temps scratchs.





Un podium inédit

Si le Neuchâtelois a largement dominé cette 44e édition, la bataille pour la 2e place a fait rage tout au long de l’épreuve. Jonathan Michellod et Sacha Althaus, tous deux sur Skoda Fabia, ont lutté à coup de secondes. Le Valaisan a pris l’ascendant sur le Prévôtois lors de la 8e spéciale entre Le Pré-Petitjean et Saulcy pour ne plus lâcher la place de dauphin. Il termine avec 18’’8 d’avance sur son rival. Les deux hommes grimpent pour la 1re fois sur le podium du Critérium jurassien. Malgré sa satisfaction, Sacha Althaus regrettera certainement le temps perdu dans la superspéciale à la mi-journée, là où il a concédé 10’’7 à Jonathan Michellod. Développement suit. /msc