Le Critérium jurassien retrouve des couleurs

Les organisateurs du Critérium jurassien ont le sourire. La liste de départ de la 1re manche du championnat de Suisse des rallyes s’est étoffée. Elle a été présentée vendredi matin à St-Ursanne et se compose de 83 concurrents – 57 en rallye moderne, 16 en historique et 10 en régularité sportive. C’est une légère hausse de 6 équipages par rapport l’an dernier. « C’est réjouissant. On reste une épreuve incontournable au niveau du championnat de Suisse », estime le nouveau président du comité d’organisation, à une semaine du départ de l’épreuve. Le centre névralgique du « Crité » se trouvera une nouvelle fois à Saignelégier vendredi et samedi prochains.





Deux régionaux pour la gagne

Cette 45e édition propose un plateau de qualité. « Il va y avoir de belles bagarres », prédit Daniel Lenglet. Onze bolides RC2 s’élanceront sur les routes de la région. Une Aston Martin devrait aussi faire vibrer le public. Les régionaux seront présents en force avec 24 pilotes engagés. « Les Jurassiens aiment leur Critérium, c’est dans les gênes », se réjouit celui qui est actif depuis plus de 30 ans dans l’organisation de l’épreuve. Et la victoire pourrait bien sourire à l’un d’eux. Michael Burri (Hyundai I20) et Sacha Althaus (Skoda Fabia) sont présentés comme les favoris de la course, alors qu’il faudra également surveiller les Valaisans Mike Coppens et Thibault Maret.