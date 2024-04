Le Critérium jurassien couronne Sacha Althaus

Des conditions typiques d’un Critérium jurassien

Les concurrents de cette 45e édition n’ont pas eu la course facile tout au long des 8 spéciales et 140 km chronométrés de l’épreuve. La pluie, la neige, le froid et les rayons de soleil ont tous fait leur apparition à un moment ou un autre du rallye. « C’est très compliqué avec la météo changeante », avoue Sacha Althaus qui ne cache pas avoir « quand même pris du plaisir » sur les routes de la région. Le Prévôtois peinait à trouver ses mots au moment de fêter ce sacre. « C’est incroyable, ça fait vraiment bizarre, a-t-il lâché. Ça ne se joue pas à grand-chose ». Son plus proche poursuivant s’est montré bon perdant. « Je ne suis pas frustré. C’est une belle 2e place derrière Sacha, il a roulé magnifiquement bien. Il n’a fait aucune erreur », a analysé Michaël Burri. Le concurrent de Belprahon empoche de gros points dans l’optique du championnat de Suisse. « On n’a aucun regret, on a tout donné », a-t-il encore soufflé.