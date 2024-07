Boécourt - La Caquerelle est « le ciment du club »

La manifestation est d’une grande importance pour le Boécourt Moto Racing Team selon Mario Bagarozza. « Cette course est un peu le ciment du club. S’il n’y avait pas de course, il y aurait peut-être moins de membres et le club serait plus petit », confie le président du club. L’objectif de la manifestation n’est pas financier, mais consiste plutôt à attirer de nouveaux adhérents et à « faire plaisir aux motards. Ça coûte énormément d’organiser une course de cette envergure, surtout au niveau de la sécurité qui est un point très important pour nous », explique Mario Bagarozza. L’événement accueillera quelques 150 participants. /cra