Sacha Althaus : « En ayant gagné l’année passée, on a un peu plus de pression »

Le Critérium jurassien se disputera sous un soleil de plomb… loin des trombes d’eau de l’an passé ou de la neige d’il y a trois ans ! Les organisateurs doivent avoir le sourire au moment d’aborder la 46e édition de cette manche de Championnat de suisse des rallyes qui commence ce vendredi soir pour se terminer samedi en début de soirée. Les équipages devront avaler huit spéciales pour un total de 130 kilomètres (voir ci-dessous). Une quinzaine d’équipages de notre région prendra le départ de ce « Crité », dont le tenant du titre Sacha Althaus. Ce dernier fera face à une grande concurrence dans sa catégorie et notamment celle de son papa Nicolas, triple vainqueur des joutes jurassiennes. D’ailleurs, ce Critérium jurassien, ce sera une affaire de famille chez les Althaus avec Sacha qui sera navigué par sa compagne Lisiane Zbinden et son papa Nicolas qui sera navigué par sa fille Coline, la sœur de Sacha. Nicolas sera d'ailleurs au volant de la voiture avec laquelle Sacha s’est imposé l’an dernier.





De l’ambition mais les pieds sur Terre

Tenant du titre, Sacha Althaus fera encore partie des favoris sur les routes jurassiennes, au même titre notamment que le Valaisan Mike Coppens et que le Tricolore Ludovic Godard, vainqueur dernièrement sur les routes de Franche-Comté. « On a très à cœur de gagner », indique le Prévôtois qui souligne toutefois qu’il n’a pas beaucoup roulé ces derniers temps. C’est le cas aussi de sa co-pilote et compagne Lisiane Zbinden qui a donné naissance dernièrement à l’enfant du couple et qui dit « devoir retrouver le bon rythme dans la lecture des notes ». La bataille s’annonce en tout cas très serrée sur les routes jurassiennes. Si les Skoda pilotées par plusieurs cadors sont réputées pour leur fiabilité, les Alpine qui seront au départ bénéficieront de conditions sèches pour faire valoir leur vitesse de pointe. La lutte s’annonce palpitante.