Sacha Althaus en tête d’une grande bataille sur le « Crité » 

Attaque mais pas à outrance

Satisfait de sa performance, Sacha Althaus a déclaré qu’il avait abordé la première spéciale en attaquant mais avec une « certaine prudence », lui qui se disait un peu tendu avant le départ de cette première manche du Championnat de Suisse des rallyes. Le Prévôtois a pris « un pied d’enfer » sur les routes jurassiennes, mais reste bien conscient que la concurrence sera rude et qu’il faudra confirmer lors d’une longue journée. Ses principaux contradicteurs ont également déclaré avoir pris beaucoup de plaisir sur les routes jurassiennes, tout en faisant preuve d'une certaine prudence sur un tracé propice à l'attaque. Samedi, les pilotes devront avaler une centaine de kilomètres répartis en sept spéciales. La première d’entre elles se déroulera entre St-Brais et Saulcy sur sept kilomètres. Le premier départ sera donné à 7h38 pour les véhicules historiques et à 8h14 pour les modernes. La deuxième journée du « Crité » sera à vivre en direct et en intégralité sur RFJ. /mle