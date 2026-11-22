Marc Marquez a été sacré dimanche champion du monde de MotoGP pour la huitième fois de sa carrière. Sa 8e place au Grand Prix du Portugal à Portimão, remporté par l'Italien Marco Bezzecchi, a suffi.

Le pilote de 33 ans, de l'écurie Ducati, ajoute une nouvelle ligne à son énorme palmarès. Déjà sacré en 2013, 2014, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2025, il dépasse l'Italien Valentino Rossi au panthéon de la discipline et égale Giacomo Agostini, seul pilote à avoir remporté huit fois le titre dans la catégorie reine avant lui.

Parti en 7e position sur la grille, le Catalan a toutefois eu chaud dimanche, puisqu'il devait terminer au pire 9e pour s'assurer ce nouveau sacre. Il y est parvenu en se classant 8e, évitant au passage le stress de jouer le titre lors du dernier Grand Prix de l'année à Valence.

Vainqueur sans discussion dimanche devant l'Espagnol Jorge Martin, Bezzecchi peut quant à lui regretter d'avoir manqué le coche cet été. Le pilote Aprilia, vainqueur des trois premiers GP de la saison, pointait encore en tête du classement des pilotes après le GP de Hongrie fin juin.

/ATS