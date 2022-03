Le VFM cède dans l’acte I

Le Volleyball Franches-Montagnes n’a plus le droit à l’erreur. Il s’est incliné dans la salle de Cheseaux 3-1 dimanche dans l’acte I de la série pour les places 5 et 6 de Ligue A. Après le gain du premier set 27-25, les Taignonnes ont perdu les trois manches suivantes 25-20, 25-19 et 25-18. Le VFM doit désormais s'imposer lors des deux prochaines rencontres s’il entend terminer sa saison à la 5e place. La série se dispute au meilleur des trois matches. L’acte II est programmé mercredi à Saignelégier. /tri