Les satisfactions du Volleyball Franches-Montagnes

« Si on nous avait dit qu’on finirait 6e avec tous ces soucis-là, on aurait été content, on aurait signé ». Le président du Volleyball Franches-Montagnes ne se montre pas déçu d’être passé à côté de l’objectif de la saison. Au contraire, Bertrand Faivet affiche une certaine satisfaction ce jeudi, au lendemain du dernier match de l’exercice joué par son club dans le championnat de Ligue A. Le VFM a laissé filer la finale pour la 5e place face à Cheseaux, 5e place qui constituait justement l’objectif taignon dans ce millésime 2021/2022. Mais Bertrand Faivet rappelle le bal des entraîneurs que sa formation a connu, évoquant « une année tout autre qu’une année de routine ». Olivier Lardier a créé l’équipe avant de décider de partir l’été dernier, puis Rui Moreira a entamé la saison avant de quitter le club un mois plus tard. Le président du VFM souligne encore les performances des Colombiennes Ivonne Montano et Maria Marin, mais aussi des Suissesses. « Elles ont pleinement joué leur rôle et ont su faire face aux problèmes engendrés par ce changement d’entraîneur », détaille Bertrand Faivet.