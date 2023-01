Le réveil trop tardif du VFM en Coupe de Suisse

Un petit tour et puis s’en va pour le Volleyball Franches-Montagnes. Il a été bouté hors de la Coupe de Suisse dès son entrée en lice en 8e de finale ce dimanche. Les Jurassiennes ont été dominées par Guin dans leur salle de Saignelégier 3-0. Le VFM a dû attendre le 3e set pour montrer son vrai visage et rivaliser avec le 2e du championnat de Ligue A. Il s’est tout de même incliné 25-16, 25-10, 22-25 et 25-21.





Un « caractère taignon » pour ne pas sombrer

« C’est tout le mystère de notre saison », lance Emma Faivet pour tenter d’expliquer les deux visages présentés par sa formation. Car si le club taignon a tenu tête à son adversaire en début de partie, il a rapidement cédé face à un imposant bloc fribourgeois et un adversaire complet. Le VFM a carrément pris l’eau dans la 2e manche en subissant rapidement deux partiels de 6-0, la faute notamment à un déchet technique trop important. Il a affiché un visage totalement différent dans le 3e set en rivalisant enfin avec les visiteuses. Euphoriques, les Franc-Montagnardes ont poursuivi sur leur lancée dans la 4e manche et ont poussé Guin dans ses retranchements. Mais après être revenues à 14-14, elles n’ont pas tenu la distance malgré un dernier baroud d’honneur. « Ça fait vraiment plaisir de pouvoir jouer les deux derniers sets avec ce caractère taignon », poursuit la diagonale jurassienne. /msc