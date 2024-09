Le VFM vise le maintien pour son retour en Ligue A

Le Volleyball Franches-Montagnes va retrouver le championnat de Ligue A ce dimanche. La saison s’ouvrira à domicile pour les Taignones qui affronteront Guin (16h30 à Saignelégier). Après la fête de la promotion et la préparation estivale, dans quel état d’esprit et avec quelles forces le VFM aborde-t-il cette nouvelle saison ? Le président et l’entraîneure Bertrand Faivet et Melanie Cina étaient ce mercredi les invités de « La Matinale » en cette période de reprise. La première bonne nouvelle concerne les finances : « On a pu trouver des solutions pour régler toutes les créances. On n’a plus cette épée de Damoclès au-dessus de la tête », a déclaré le président alors que le club affiche un budget de 490'000 francs, en légère hausse. « On s’est fixé le maintien (…) Si on peut éviter de devoir se maintenir sur les derniers matches de la saison, ce sera vraiment bien », ajoute Bertrand Faivet.