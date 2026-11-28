Et à la fin c’est le NUC qui gagne le derby de Ligue A… Le Volleyball Franches-Montagnes a une fois de plus subi la loi du Neuchâtel Université Club Volleyball samedi devant son public de Saignelégier. Dans le détail, il s’est incliné 25-17, 25-17, 25-21. Les Jurassiennes ont offert une belle résistance dans le set initial face au champion en titre, qui avait concédé sa première défaite de la saison en championnat six jours plus tôt à Aesch. Elles ont fait jeu égal jusqu’à 11-11, avant de laisser petit à petit filer les visiteuses, supérieures dans tous les compartiments de jeu. « On est quand même contente, car on a vu des bonnes choses, mais on manque toujours d’attitude, de courage à certains moments et de le tenir tout le match, donc on est frustrée par rapport à ce match. C’est le mot "courage" qui nous manque dans l’équipe, le courage dans les actions et de faire ce qu’on est capable de faire », confie l’ailière taignonne Emma Faivet, qui s’affirme depuis le début de la saison au sein du 6 de base de l’entraineur Romeu Filho, après trois saisons où elle a eu moins de temps de jeu.
Emma Faivet : « On doit gagner en attitude »
Le VFM est reparti tambour battant dans la deuxième manche devant les 380 spectateurs de la Maurice Lacroix Arena. Après des débuts prometteurs, il a perdu le momentum en encaissant 10 points consécutifs pour se retrouver mené 16-10 et ne plus revoir les Neuchâteloises, dans le rythme après leur victoire trois jours plus tôt en Coupe d’Europe CEV en Espagne. « C’est très dommage, surtout que cela se fait sur une rotation. C’est d’abord une petite faute, puis une deuxième petite faute, et puis après on devrait réussir à tourner et on ne tourne pas. On sait qu’on est capable de changer ce genre de chose, on l’a vu à l’entrainement et on n’arrive pas encore à transmettre cela en match. C’est très frustrant », poursuit Emma Faivet.
Emma Faivet : « J’ai réussi à gagner ma place sur le terrain. »
Il y a eu moins de suspense dans le 3e set, le NUC se détachant plus rapidement au score. La formation de Romeu Filho, toujours obligée d’en faire un peu plus pour gagner un point, a toutefois livré son baroud d’honneur pour se rapprocher en fin de manche, remportant des échanges disputés pour prolonger le plaisir, avant de plier l’échine sur un ultime bloc adverse. Le Volleyball Franches-Montagnes concède une troisième défaite de rang, mais reste 6e, avec trois longueurs d’avance sur la barre. Il n’est pas encore parvenu à remporter le moindre set face à une équipe qui le devance au classement. /emu