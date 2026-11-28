Et à la fin c’est le NUC qui gagne le derby de Ligue A… Le Volleyball Franches-Montagnes a une fois de plus subi la loi du Neuchâtel Université Club Volleyball samedi devant son public de Saignelégier. Dans le détail, il s’est incliné 25-17, 25-17, 25-21. Les Jurassiennes ont offert une belle résistance dans le set initial face au champion en titre, qui avait concédé sa première défaite de la saison en championnat six jours plus tôt à Aesch. Elles ont fait jeu égal jusqu’à 11-11, avant de laisser petit à petit filer les visiteuses, supérieures dans tous les compartiments de jeu. « On est quand même contente, car on a vu des bonnes choses, mais on manque toujours d’attitude, de courage à certains moments et de le tenir tout le match, donc on est frustrée par rapport à ce match. C’est le mot "courage" qui nous manque dans l’équipe, le courage dans les actions et de faire ce qu’on est capable de faire », confie l’ailière taignonne Emma Faivet, qui s’affirme depuis le début de la saison au sein du 6 de base de l’entraineur Romeu Filho, après trois saisons où elle a eu moins de temps de jeu.