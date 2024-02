Le Neuchâtel UC en finale européenne

Le Neuchâtel UC s'est qualifié pour la finale de la Coupe d'Europe CEV. En match retour à Neuchâtel, les Romandes l'ont emporté au set en or gagné 15-13 contre les Polonaises de Budowlani Lodz.

Les Neuchâteloises affronteront en finale les Françaises de Paris St-Cloud ou les Italiennes de Chieri, qui s'affrontent ce mercredi. Le match aller de la finale aura lieu le 13 mars.

Les 2000 spectateurs de la salle de La Riveraine sont passés par tous les états d'âme. Les Neuchâteloises sont très mal entrées dans la partie avec la perte des deux premières manches (21-25 21-25). Heureusement pour elles, une vive réaction est apparue au troisième set. Elles l'ont largement remporté 25-17. Elles étaient alors assurées de disputer au moins le set en or. Elles pouvaient encore décrocher la qualification directe en s'assurant la quatrième manche. Las, au terme d'un combat titanesque, les Polonaises se sont imposées 25-23 non sans que le NUC n'ait mené 22-21.

Lodz avait ainsi effacé sa défaite du match aller (1-3). Tout s'est joué dans la manche en or dans une atmosphère étouffante. Les Neuchâteloises et leurs quatre Américaines ont connu un départ tonitruant pour mener 3-0 avant de se retrouver à 4-5. Ce fut la seule fois où les Romandes furent en retard. Par la suite, elles ont toujours fait la course en tête pour s'imposer 15-13.

Jusqu'à présent, Köniz est l'unique club à avoir disputé une finale européenne (Coupe Top Teams) en 2003. Les Bernoises avaient perdu.

