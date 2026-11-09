L'auteur de science-fiction M. John Harrison gagne le Booker Prize

Le Booker Prize a été attribué au Britannique Michael John Harrison, dit M. John Harrison, pour son roman post-apocalyptique "The End of Everything". Le prestigieux prix littéraire récompensant des oeuvres de fiction en anglais a été remis lundi soir à Londres.

Peu connu du grand public malgré une oeuvre prolifique, cet auteur de science-fiction devient à 81 ans le doyen des lauréats de cette récompense dotée de 50'000 livres sterling (près de 60'000 euros).

Sélectionné pour la première fois, M. John Harrison s'est imposé face à deux grands favoris: le Jamaïcain Marlon James pour "The Disappearers" et le Britannico-Américain Douglas Stuart pour "John of John". Tous deux avaient déjà été couronnés de ce prix, comparé au Goncourt français, respectivement en 2015 et 2020.

Cette édition a fait la part belle aux écrivains britanniques, qui occupaient quatre des six places en finale. Seules deux femmes figuraient dans la sélection finale: l'Américaine Elizabeth Strout et la Britannique Rebecca Perry.

"The End of Everything", 13e roman de M. John Harrison, s'est imposé "tant par la qualité extraordinaire de sa plume que par son immense ambition", a loué lundi la présidente du jury, l'historienne Mary Beard. Il n'a pas encore été traduit en français.

Un "livre qui vous retourne"

L'intrigue se déroule dans une Angleterre frappée par une catastrophe mystérieuse dans un futur proche. Philip Tennent survit en récupérant sur le littoral du Kent des objets rejetés par la mer, jusqu'au jour où sa découverte d'un "artefact" étrange, capable de se transformer et d'imiter les humains, l'entraîne dans une quête qui va changer son destin et celui de sa tante Marnie.

Comme souvent chez M. John Harrison, l'intrigue compte moins que l'atmosphère et les questionnements philosophiques. Parallèlement, le romancier sème son histoire d'allusions au Brexit, à la pandémie de Covid-19 et à l'invasion de la technologie dans notre quotidien, faisant écho à des préoccupations très actuelles.

L'auteur avait expliqué dans un entretien au Booker Prize que son livre était né d'une interrogation simple: "que se passe-t-il lorsque toutes nos attentes et nos explications du monde deviennent une catastrophe permanente et que nous devons tout de même mener notre vie?"

"C'est un livre qui vous retourne complètement, suscite un sourire ironique et, chose surprenante vu le sujet, vous laisse avec une pointe d'optimisme", a commenté Mary Beard, citée dans un communiqué, ajoutant que "l'un des points centraux du livre est que si une telle apocalypse survient, elle sera tout simplement incompréhensible et les anciennes règles n'auront plus cours".

M. John Harrison succède à l'écrivain britanno-hongrois David Szalay, lauréat du Booker Prize en 2025 pour son roman "Flesh", sur l'itinéraire et l'ascension sociale d'un homme taciturne de sa Hongrie natale jusqu'à Londres.

/ATS