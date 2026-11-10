La pétition contre CNews est enterrée par l'Assemblée nationale

Les députés ont décidé mardi de classer la pétition réclamant de "supprimer CNews de l'audiovisuel français", malgré plus d'un million de signatures. La chaîne et sa place dans le débat public font l'objet de vives tensions.

Le classement a été adopté par 28 voix contre 25 au sein de la commission des Affaires culturelles de l'Assemblée nationale, après des échanges houleux entre la gauche et les partisans du classement.

"Nous ne sommes pas l'Arcom", l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, a fait valoir le président de la commission et rapporteur Alexandre Portier (LR), soulignant que les députés n'avaient pas le pouvoir de fermer une chaîne.

Il a indiqué avoir demandé à la présidente de l'Assemblée nationale, Yaël Braun-Pivet, un débat plus général sur la liberté de la presse, le pluralisme et la régulation des médias. Sa tenue reste à décider. "Reste à savoir si on arrivera à avoir un débat plus large", a déclaré à l'AFP Alexandre Portier après le vote.

Plusieurs fois sanctionnée

La gauche souhaitait, elle, débattre des manquements reprochés spécifiquement à CNews. Dans le giron du milliardaire conservateur Vincent Bolloré, la chaîne a été sanctionnée à plusieurs reprises par l'Arcom.

"Une amende ne doit jamais devenir un abonnement au droit de recommencer", a pointé le député écologiste Steevy Gustave.

En commission, les échanges ont opposé ceux qui voyaient dans la demande de suppression de la chaîne une menace pour la liberté de la presse et ceux, principalement à gauche, qui dénonçaient un organe de propagande accusée de promouvoir des opinions et thèmes d'extrême droite, ce que CNews conteste en assurant défendre la liberté d'expression.

Le député LFI Aymeric Caron, ancien journaliste d'iTélé, devenue CNews, a dénoncé un "robinet à saloperies racistes", un "outil promotionnel de l'extrême droite qui vomit en continu sur les musulmans et les immigrés".

"C'est un problème de droit, pas un problème de liberté d'expression", a-t-il insisté, réclamant un débat sur le respect des obligations de la chaîne.

"Obsession de la censure"

La députée RN Caroline Parmentier a, elle, dénoncé "cette obsession de la censure portée par la gauche et l'extrême gauche", les accusant de vouloir faire taire tout média les contredisant: "La logique de la terreur révolutionnaire s'attaque déjà à BFMTV, à TF1, à M6", a-t-elle lancé.

"On est pris entre les censeurs de l'extrême droite et les censeurs de l'extrême gauche, les uns voulant supprimer l'audiovisuel public et les autres voulant supprimer CNews", a estimé pour sa part le député MoDem Erwan Balanant.

Trappes

L'attentat raciste de Trappes, le 23 octobre, a été omniprésent dans les interventions de la gauche, plusieurs députés mettant en cause les discours diffusés sur CNews. Des amis de l'assaillant avaient décrit auprès de Mediapart l'influence des chaînes d'information sur ses convictions racistes.

Lancée en juin par un particulier sur la plateforme de l'Assemblée, la pétition a décollé après cette attaque, franchissant le seuil des 500'000 signatures le 2 novembre puis celui du million dimanche. Le texte comparaît CNews à "une machine de propagande" ou à la chaîne américaine Fox News.

La polémique s'est encore avivée lundi, lorsque la secrétaire générale de la CGT Sophie Binet s'est opposée à la présence de la chaîne CNews lors d'un point presse devant Matignon. "Personne n'a le droit de choisir ses journalistes, personne n'a le droit de trier parmi les journalistes", a réagi la ministre de la Culture Catherine Pégard.

Les pétitions ne permettent pas d'imposer une décision aux pouvoirs publics. Au-delà de 500'000 signatures réparties dans au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer, elles peuvent déboucher sur un débat dans l'hémicycle, sur décision de la Conférence des présidents, lequel n'a qu'une portée limitée.

/ATS