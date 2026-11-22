La 16e édition du spectacle son et lumières "Rendez-vous Bundesplatz", qui s'est achevée samedi soir, a attiré au total quelque 400'000 spectatrices et spectateurs sur la Place fédérale à Berne, selon les organisateurs. Un recul par rapport aux éditions récentes.

Durant 36 soirées et un total de 108 représentations, cette édition a proposé une incursion dans la faune suisse au fil des saisons. Des marécages peuplés de hérons et de grenouilles, une forêt automnale où s'ébattent des écureuils, des paysages montagneux enneigés ou encore des scènes colorées où virevoltent des papillons ont été projetés sur les façades du Palais fédéral.

Le collectif de musiciens suisses "Take This" a apporté une touche musicale supplémentaire grâce à son concert en direct. La fréquentation est toutefois en recul, notent les organisateurs dans un communiqué.

L'année dernière, ce spectacle gratuit a attiré environ 465'000 personnes. En 2024, ce sont près de 621'000 personnes qui y ont assisté. Le 17e "Rendez-vous Bundesplatz" est prévu pour octobre et novembre 2027.

/ATS