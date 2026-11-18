L'architecte Jean-Marie Duthilleul, qui avait réalisé de nombreuses gares en France et dans le monde ainsi que des églises et des cathédrales, est mort lundi, à presque 74 ans, a annoncé sa famille mercredi à l'AFP, confirmant une information du journal La Croix.

A la fois ingénieur des Ponts-et-Chaussées et architecte formé aux Beaux-Arts, M. Duthilleul a mené de nombreux projets de gares TGV en France à partir des années 80 pour l'atelier d'architecture de la SNCF, en suivant le développement de ses lignes à grande vitesse (Atlantique, Méditerranée, Est).

Il a également à son actif "la rénovation de toutes les grandes gares parisiennes et la création de pôles d'échanges multimodaux partout sur le territoire (Lille-Europe, gare TGV-RER de Roissy-Charles De Gaulle, etc.)", a souligné sa famille dans un communiqué.

Plus récemment, il a "conçu les deux nouvelles gares du RER E de Porte Maillot et La Défense, ouvertes en 2025" à Paris.

La gare Porta Susa à Turin

A l'étranger, avec le bureau d'études Arep qu'il avait cofondé en 1995 au sein de la SNCF, il a "construit en Corée la gare de Nam Séoul sur la ligne nouvelle de TGV coréen", a construit "des projets immobiliers et des gares" en Chine, à Pékin, Shanghaï et Wuhan, et réalisé "la gare TGV de Porta Susa à Turin" en Italie.

Il voyait les gares "comme des portes d'entrée au coeur des villes" et "des lieux d'intenses relations", affirmant que les quais de gares sont les endroits où "l'on s'embrasse le plus", selon sa famille.

Outre les gares, Jean-Marie Duthilleul a réalisé de nombreux bâtiments religieux pour l'Eglise catholique.

Après avoir signé "le nouvel aménagement du choeur de Notre-Dame de Paris en 2004", il a "réaménagé les cathédrales de Vannes, Strasbourg, Nanterre, Nantes, Besançon, Grenoble, Soissons, Meaux", ainsi que "de nombreuses églises paroissiales" en France et en Suisse.

Il a également construit la chapelle Saint-Martin à Tours, "classée patrimoine remarquable du XXe siècle", rappelle sa famille.

Père de cinq enfants et grand-père de treize petits-enfants, l'architecte avait fondé en 2012 sa propre agence, l'agence Duthilleul. Elle est dirigée depuis octobre par son fils Jean-Baptiste Duthilleul, qui travaillait à ses côtés.

/ATS