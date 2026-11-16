L'acteur britannique Robert Pattinson devient le nouveau James Bond

L'acteur britannique Robert Pattinson a été choisi pour incarner James Bond, endossant ainsi le rôle très convoité de l'espion le plus célèbre du monde, a annoncé lundi Amazon MGM Studios.

“Amazon MGM Studios a annoncé que Robert Pattinson incarnera le rôle emblématique de James Bond dans le film très attendu du studio, ouvrant une nouvelle ère pour l’un des personnages les plus célèbres du cinéma”, a déclaré le studio sur le site 007.com. “Identité confirmée”, est-il écrit dans un message sur X, accompagnant une courte vidéo montrant l’acteur avec un revolver.

/ATS