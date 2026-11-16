L'acteur britannique Robert Pattinson devient le nouveau James Bond

L'acteur britannique Robert Pattinson a été choisi pour incarner James Bond, endossant ainsi ...
L'acteur britannique Robert Pattinson devient le nouveau James Bond

L'acteur britannique Robert Pattinson a été choisi pour incarner James Bond.

Photo: Keystone/EPA/ETTORE FERRARI Photo: Keystone/EPA/ETTORE FERRARI

L'acteur britannique Robert Pattinson a été choisi pour incarner James Bond, endossant ainsi le rôle très convoité de l'espion le plus célèbre du monde, a annoncé lundi Amazon MGM Studios.

“Amazon MGM Studios a annoncé que Robert Pattinson incarnera le rôle emblématique de James Bond dans le film très attendu du studio, ouvrant une nouvelle ère pour l’un des personnages les plus célèbres du cinéma”, a déclaré le studio sur le site 007.com. “Identité confirmée”, est-il écrit dans un message sur X, accompagnant une courte vidéo montrant l’acteur avec un revolver.

/ATS


Actualisé le

 

Actualités suivantes

Deux Oscars d'honneur pour Glenn Close et Ridley Scott

Deux Oscars d'honneur pour Glenn Close et Ridley Scott

Culture    Actualisé le 16.11.2026 - 13:25

Depardieu renonce à son procès en appel et présente ses excuses

Depardieu renonce à son procès en appel et présente ses excuses

Culture    Actualisé le 16.11.2026 - 11:49

Sarah Elena Müller remporte le Prix suisse du livre germanophone

Sarah Elena Müller remporte le Prix suisse du livre germanophone

Culture    Actualisé le 15.11.2026 - 13:37

Guatemala: des indigènes rendent hommage à Miguel Ángel Asturias

Guatemala: des indigènes rendent hommage à Miguel Ángel Asturias

Culture    Actualisé le 15.11.2026 - 00:06

Articles les plus lus