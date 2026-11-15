Guatemala: des indigènes rendent hommage à Miguel Ángel Asturias

Avec des rituels ancestraux et des offrandes, des indigènes ont rendu hommage samedi dans un parc archéologique maya du Guatemala à la "présence éternelle" du prix Nobel de littérature Miguel Ángel Asturias. Ses cendres ont été rapatriées de la France jeudi.

Le rituel, présidé par les ajq'ijab' (guides spirituels mayas), s'est déroulé à Kaminaljuyú, à l'ouest de la capitale guatémaltèque. Les cendres du lauréat du prix Nobel de littérature en 1967 sont arrivées sur le site dans une urne en forme de grain de maïs et ont été déposées sur une petite table en bois munie de roulettes.

"Aujourd'hui, nous célébrons quelque chose d'extraordinaire [...] non seulement sa présence éternelle au Guatemala, mais aussi sa présence éternelle dans le monde, parce qu'il fut un homme universel", a déclaré la lauréate du prix Nobel de la paix 1992, Rigoberta Menchú.

Lors de la cérémonie, qui mêlait les parfums de copal et d'encens, les indigènes ont fait différentes offrandes sur un autel surélevé, décoré de bougies de couleur et de fleurs, dans un geste symbolisant l'union des quatre points cardinaux.

Déchu de sa nationalité

Miguel Ángel Asturias est "l'un des fils du Guatemala qui illumine les esprits, qui interpelle les jeunes, non pas pour qu'ils fassent la même chose, mais pour qu'ils choisissent leur vie", a affirmé Rigoberta Menchú.

Les cendres du prix Nobel de littérature sont arrivées au Guatemala jeudi, un demi-siècle après sa mort, pour être enfin inhumées dans son pays. Avocat, écrivain et diplomate, Miguel Ángel Asturias est décédé en 1974 des suites d'un cancer en Espagne.

Il a été enterré au cimetière parisien du Père-Lachaise, où reposent de nombreuses personnalités comme Honoré de Balzac, Édith Piaf ou Jim Morrison.

En 1954, à la suite du coup d'État soutenu par les États-Unis qui a mis un terme à une décennie de réformes démocratiques au Guatemala, Miguel Ángel Asturias avait été déchu de sa nationalité, et ses livres avaient été interdits. Il avait alors pris le chemin de l'exil.

Après un bref retour en 1959 à la faveur d'un sauf-conduit, son dernier séjour au Guatemala remonte à 1966, lorsqu'un nouveau gouvernement lui rendit ses droits et le nomma ambassadeur à Paris. Il ne revint plus jamais dans son pays après.

/ATS