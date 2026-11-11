Art spolié: un tableau d'Albert Anker visé par une enquête

Deux œuvres de la fondation SKKG, créée par le collectionneur Bruno Stefanini et basée à Winterthour (ZH), font l'objet d'enquêtes sur leur provenance. Parmi elles figure un tableau d'Albert Anker, qui pourrait avoir appartenu à un couple juif persécuté par les nazis.

Les investigations portent sur "Le Vin nouveau I", un tableau peint par Albert Anker en 1874, et sur la sculpture "Saint Jean", attribuée à l'atelier de Tilman Riemenschneider (1510-1520). Le premier fait partie depuis 1985 de la collection constituée par Bruno Stefanini, ancien magnat de l'immobilier, le second depuis 1993.

Les deux procédures ont été ouvertes fin octobre par la commission indépendante de la Fondation pour l'art, la culture et l'histoire (SKKG), indique cette dernière mercredi dans un communiqué. Elles visent à examiner d'éventuelles revendications liées aux persécutions nazies.

Mise en place en 2023, la commission indépendante a pour mission de déterminer si un bien culturel de la fondation a été spolié entre 1933 et 1945 en raison des persécutions nazies et si les héritiers ou ayants droit des anciens propriétaires peuvent aujourd'hui faire valoir des droits sur ces biens. Les deux œuvres sont actuellement conservées dans les réserves de la SKKG.

Un couple juif persécuté

Le tableau du peintre suisse Albert Anker, réalisé en 1874, pourrait avoir appartenu à la collection d'Erna Marcelina Reder Frenkel (1904-1971) et de Jacob Reder (1891-1965). Persécuté par les nazis, ce couple juif avait fui Bruxelles pour les Etats-Unis en 1939, précise la commission indépendante dans son communiqué.

La commission examine désormais les différents antécédents de propriété du tableau et cherche à déterminer s’il s’agit d’une spoliation liée à la persécution nazie. Elle devra ensuite élaborer "une solution juste et équitable".

Concernant la sculpture "Saint Jean", la commission ne fournit aucune précision supplémentaire sur sa provenance.

Il s'agit des 4e et 5e procédures ouvertes par la commission.

/ATS