Dua Lipa, Tame Impala, SZA et Madonna, têtes d'affiche de Coachella

La star de la pop Dua Lipa, Tame Impala, SZA et Madonna seront à l'affiche de la prochaine édition de Coachella, le plus renommé des festivals de musique aux États-Unis, ont annoncé les organisateurs mardi.

Le festival, qui se tient chaque année sur la côte ouest des États-Unis, aura lieu pendant deux week-ends consécutifs en avril 2027, du 9 au 11 puis du 16 au 18, dans la ville californienne d'Indio.

Dua Lipa sera la principale tête d'affiche du vendredi lors des deux week-ends, aux côtés de la reine de la pop, Madonna, du chanteur de reggaeton Daddy Yankee ainsi que de Zara Larsson, Steve Lacy, JISOO, Kehlani et Leon Thomas. Tame Impala sera programmé les deux samedis soir, tandis que SZA sera la principale vedette des dimanches.

Dans le programme de la prochaine édition de la fête dans le désert californien figurent également les artistes Phoebe Bridgers, Weezer, Tiësto, Martin Garrix, Role Model, Kygo, The Neighbourhood ou encore Becky G.

/ATS