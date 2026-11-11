Suisse: les grands concerts appelés à soutenir les petites scènes

La fédération suisse des clubs et festivals de musiques actuelles Petzi réclame une contribution volontaire sur les billets des grands concerts commerciaux. Objectif: soutenir les petites scènes, en difficulté financière malgré une fréquentation stable ou en hausse.

Le public répond présent, mais les caisses se vident. Selon un sondage réalisé en décembre 2025, près de 70% des membres de Petzi interrogés affichent une fréquentation stable ou en hausse. Pourtant, près des trois quarts jugent leur situation financière tendue, critique ou menacée à court terme, a indiqué mercredi la fédération dans un communiqué.

Coup d'envoi d'une campagne nationale

Avec l'association pour la promotion de la musique live suisse, Petzi donne le coup d'envoi de la campagne "Bis – Encore – Zugabe", lit-on dans un communiqué publié mercredi. Soutenue par plus de 250 artistes et acteurs culturels, elle préconise le versement volontaire d'une contribution par billet vendu lors des grandes manifestations lucratives. L'argent alimenterait un fonds indépendant au bénéfice des clubs et festivals de petite et moyenne taille.

Hausse des charges fixes, sous-financement chronique, manque de soutien public: les petites scènes sont prises à la gorge. Petzi, qui fédère plus de 240 structures dans 23 cantons, dénonce un "système de financement devenu obsolète" et une pression croissante sur "l'un des piliers essentiels de la culture en Suisse".

Car ces lieux sont aussi des pépinières de talents. "C'est là que la grande majorité des artistes et des groupes qui remplissent aujourd'hui les grandes salles ont donné leurs premiers concerts", rappelle le texte. Leur disparition priverait les musiciens de débouchés, mais aussi de revenus et de visibilité.

Pendant ce temps, les prix des grandes manifestations s'envolent. En 2023, un billet pour les grands concerts et festivals coûtait en moyenne près de 90 francs en Suisse, selon les chiffres avancés par les initiateurs. Une place debout pour Taylor Swift à Zurich atteignait 168 francs.

Un investissement, pas un don

Pour Petzi, la contribution proposée serait "un investissement, et non un don". La fédération plaide pour "des conditions équitables qui rendent la musique live possible", alors que quelques grands groupes internationaux concentrent une part croissante du marché des concerts.

Côté romand, l'appel a notamment reçu le soutien des Young Gods, de Flèche Love et de la rappeuse lausannoise Nathalie Froehlich. "Nous existons tous grâce à la scène indépendante", estime le groupe suisse pionnier du rock industriel The Young Gods.

/ATS