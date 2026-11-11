Genève: un diamant rose vendu 12,1 millions de francs aux enchères

Surnommé la "Joconde" des diamants roses, le "Bulgari Pink" a été adjugé mardi 12,1 millions de francs lors d'une vente aux enchères à Genève. Cette pierre de 24 carats, montée sur une bague, sera offerte en cadeau et portée, selon la maison Christie's.

L'identité de l'acheteur n'a pas été révélée, conformément aux habitudes de la maison de vente. Mais le précieux bijou n'est pas destiné à rester enfermé dans un coffre-fort, a assuré Max Fawcett, directeur du département joaillerie de Christie's.

"La bague sera offerte en cadeau et elle sera portée", a-t-il déclaré à l'agence de presse dpa. Le diamant a été vendu en dessous de son estimation haute, fixée à 15 millions de francs.

Certaines pièces atteignent des prix bien supérieurs aux estimations lors des ventes aux enchères. Mais au-delà de dix millions de francs, le cercle des collectionneurs potentiels est relativement restreint, a expliqué Max Fawcett, précisant que toutes les parties étaient satisfaites du résultat.

Dans une famille aristocratique depuis 70 ans

Selon Christie's, le bijou appartenait depuis environ 70 ans à une famille aristocratique européenne. Un ancêtre de son précédent propriétaire avait acheté le diamant brut en Inde, avant de le faire tailler par le joaillier Bulgari et monter sur une bague en platine.

Max Fawcett a comparé la pierre à la "Joconde" pour souligner son exceptionnelle beauté. Le diamant se distingue notamment par sa pureté et sa transparence remarquables.

Classé dans la catégorie de couleur "fancy intense pink" (rose intense), le diamant bénéficie également de la classification IIa, qui témoigne de sa très grande pureté chimique. Selon Christie's, seuls 2% des diamants appartiennent à cette catégorie particulièrement rare.

/ATS