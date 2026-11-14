Le film "Dua", coproduction suisse de Blerta Basholli, n'a pas été retenu pour les prix du cinéma européen 2027. "Vaterland" du Polonais Pawel Pawlikowski domine la sélection. La Suisse sera toutefois à l'honneur avec Beki Probst, récompensée pour sa carière.

L'Académie européenne du cinéma a dévoilé samedi les nominations dans 16 catégories lors du Festival international du film de Thessalonique, en Grèce. Avec onze nominations, "Vaterland" fait figure de favori de cette 39e édition, devant "La bola negra" des Espagnols Javier Calvo et Javier Ambrossi (dix) et "Fjord" du Roumain Cristian Mungiu (cinq), a-t-elle indiqué dans un communiqué.

Coproduction entre le Kosovo, la Suisse et la France, "Dua" figurait parmi les 45 longs métrages de fiction présélectionnés. Le film de Blerta Basholli raconte l'histoire d'une adolescente au Kosovo à la veille de la guerre.

Présenté en mai à la Semaine de la Critique à Cannes, "Dua" a valu à Blerta Basholli et à la Suissesse Nicole Borgeat le prix de la SACD pour leur scénario. Egalement distingué au Zurich Film Festival, le film représente le Kosovo dans la course à l'Oscar du meilleur film international.

/ATS