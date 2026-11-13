Une constellation de stars au festival Sion Sous les étoiles

James Blunt, Bernard Lavilliers, Julien Clerc ou encore Vianney, ils seront tous à l'affiche du 12e festival Sion sous les étoiles, l'an prochain. L'édition se tiendra sur quatre soirs, du 14 au 17 juillet.

Le festival débutera le mercredi 14 juillet avec la présence sur la grande scène de Tourbillon de Vianney, Suzane - déjà présents tous les deux en 2022 - et de Sam Sauvage, jeune prodige récompensé cette année par la Victoire de la Musique de la révélation masculine. Un ultime artiste complétera cette soirée inaugurale.

Monstres sacrés de la chanson française, Jean-Louis Aubert (et son "Pafinitour") et Julien Clerc (50 ans de tubes) seront les têtes d'affiche de la deuxième soirée. La Canadienne Charlotte Cardin - avec sa voix magnétique - et la Belge Axelle Red, dont le nouvel album sortira en 2027, se produiront également le jeudi 15 juillet.

Une soirée très rap

Vendredi 16 juillet, place à une programmation réunissant des artistes adeptes des musiques urbaines francophones, mêlant principalement le rap sous plusieurs facettes et le R&B/Afrolove (TAYC).

Trois rappeurs français monteront sur la scène de Tourbillon (SCH, Josman et L2B), ainsi qu'un Romand (A6EL) avec son rap mélancolique et pop.

2026: à guichets fermés

La 12e édition du festival se conclura le samedi 17 juillet. Une soirée où les vedettes se suivront les unes derrière les autres avec les présences de Gianna Nannini et ses "notti magiche", Bernard Lavilliers et son univers musical entre rock, reggae et rythmes du monde, Christoph Willem, l'ancien vainqueur de la "Nouvelle star" et James Blunt, le roi de la pop anglophone.

Bien que réduite à trois jours à cause de la Coupe du monde de football, l'édition 2026 du Festival avait réuni 45'000 personnes en juillet dernier pour un millésime à guichets fermés.

/ATS