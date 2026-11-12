Le Petit Prince, un conte qui continue d'être lu et traduit

Plus de 80 ans après sa parution, "Le Petit Prince" continue de susciter de nouvelles traductions. Mais d'où vient cet intérêt? A Soleure, le Vaudois Jean-Marc Probst tente de répondre dans un musée qui fête sa première année.

Un petit garçon aux cheveux d'or, une rose, un mouton, un renard et un serpent: quelques personnages devenus universels. Ce livre pour enfants destiné aussi aux adultes est aujourd'hui, avec plus de 680 traductions en langues et dialectes, l'un des ouvrages les plus traduits au monde, après la Bible.

Du Japon à l'Argentine, le conte de l'écrivain et aviateur français Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944), paru en 1943, a franchi de nombreuses frontières linguistiques et culturelles. La première traduction allemande du Petit Prince, parue en 1950, portait sur sa jaquette une recommandation du philosophe Martin Heidegger, qui présentait l'ouvrage comme son livre préféré tandis que Che Guevara en a dédicacé un exemplaire à un compagnon de lutte.

A Soleure, dans le Palais Besenval, au bord de l'Aar, le Musée "Le Petit Prince et son univers" fête sa première année. Jean-Marc Probst, son fondateur, âgé de 70 ans, ancien entrepreneur dans le commerce des machines de chantier, ex-député radical vaudois et ancien responsable d'organisations économiques y présente une collection réunie au fil des décennies, avec des centaines de traductions, des dessins originaux et des objets liés à l'écrivain.

Le collectionneur arrive au pas de course, vêtu d'une veste d'aviateur, ornée d'un Petit Prince. Il entraîne son visiteur dans l'élégant café du rez-de-chaussée, où l'on croise un ancien conseiller fédéral, avant de repartir tout aussi rapidement à la découverte du musée.

Mais pourquoi ce conte continue-t-il de toucher autant de lecteurs? Pour Jean-Marc Probst, la réponse tient aux valeurs universelles qu'il véhicule.

"Je pense que quelqu'un qui a lu Le Petit Prince va agir différemment que quelqu'un qui ne l'a pas lu", affirme-t-il à Keystone-ATS, tout en reconnaissant que cette conviction peut paraître naïve. L'amour, l'amitié, la responsabilité, la séparation et la mort traversent ce récit publié en 1943. Il y voit également une dimension spirituelle et écologique, notamment lorsque le Petit Prince prend soin de sa planète.

Du Japon à la Turquie

La collection du musée témoigne de cette diversité linguistique. Elle comprend notamment plusieurs versions en dialectes alémaniques et en romanche. Les motivations derrière ces traductions varient selon les cultures, entre volonté de transmettre des valeurs et intérêts commerciaux.

Le Petit Prince a inspiré spectacles, adaptations et produits dérivés. Mais Jean-Marc Probst, qui détient une petite participation dans le capital des librairies Payot, préfère les livres: "Moi, mon truc, c'est les livres."

Créée il y a une dizaine d'années et basée à Crissier (VD), sa fondation finance des traductions et la distribution gratuite du conte. Une dizaine de projets sont actuellement en cours, notamment dans des langues parlées au Zimbabwe, au Nigeria, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, aux Philippines, au Belize et au Japon.

Une passion née à quinze ans

Jean-Marc Probst découvre Le Petit Prince à quinze ans, lorsqu'un professeur de son internat, par la suite chanoine du Grand-Saint-Bernard, lui offre un exemplaire. Une dizaine d'années plus tard, participant à l'émission de la télévision romande "La Course autour du monde", il tombe sur une édition japonaise à Tokyo.

"Ça m'a fasciné", raconte-t-il. Il rentre de son périple avec une dizaine de traductions, point de départ d'une collection qui ne cessera de grandir.

Cette passion a finalement trouvé refuge à Soleure, dans un prestigieux hôtel particulier baroque en partie rénové par le collectionneur. Sans subvention publique, le musée s'apprête à atteindre son objectif de 30'000 visiteurs pour sa première année.

"J'ai économisé toute ma vie pour faire ce projet", confie le Vaudois, installé depuis six ans à Soleure.

Le musée devait initialement ouvrir à Lausanne, près de Plateforme 10. Mais les retards du chantier de la gare et la disparition de certains soutiens politiques ont fait échouer le projet. Après une tentative infructueuse à Fribourg, Jean-Marc Probst a trouvé son bonheur à Soleure.

Le Petit Prince tatoué sur la peau

Le collectionneur souhaite désormais attirer davantage d'adolescents et de jeunes adultes. Il envisage par exemple une exposition de tatouages inspirés du Petit Prince.

Le manque de place au Palais Besenval pousse toutefois le musée à rechercher d'autres espaces. Après une collaboration avec Terre des Hommes prévue prochainement dans une chapelle voisine, son fondateur espère pouvoir organiser des expositions temporaires au Landhaus.

Sur les traces de Saint-Exupéry

Au-delà du conte, le musée rend un hommage à son auteur, écrivain et aviateur disparu en 1944 pendant la deuxième guerre mondiale.

Au détour d'une salle, le regard de Saint-Exupéry fixe le visiteur. Jean-Marc Probst ne cache pas son admiration pour cet aventurier dont le musée expose la dernière lettre, où il écrit: "Si je suis descendu, je ne regretterai absolument rien. La termitière future m'épouvante. Et je hais leur vertu de robots".

La visite s'achève devant une statuette du Petit Prince exposée dans une vitrine. L'aventurier suisse Bertrand Piccard, "un ami depuis l'enfance" de Jean-Marc Probst, l'avait emportée lors de son tour du monde en avion solaire.

/ATS