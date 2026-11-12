La diversité des voix est au cœur de la Nuit suisse du conte

Vendredi, c'est la Nuit du conte. Partout en Suisse, des centaines d'enfants, d'adolescents et d'adultes se réunissent pour lire, écouter ou raconter des histoires. Cette année, les organisateurs ont choisi pour thème "Les voix".

Raconter une histoire, c’est avant tout faire entendre une voix, écrit l'Institut suisse jeunesse et médias (ISJM). Chaque récit en contient une ou plusieurs, et lors de la Nuit du conte, des centaines de personnes se rassemblent pour les écouter ensemble.

Quelle voix a la petite sirène? Quel est le son de la voix du morceau de bois de Geppetto qui se met soudain à parler? A quel animal magique aimerait-on le plus donner une voix et quelles histoires nous raconteraient la forêt dans Blanche-Neige ou la gourmande maison de Hansel et Gretel si elles pouvaient parler?

Les voix des contes peuvent être graves ou légères, drôles ou sérieuses, intimes ou collectives. Elles abordent parfois des sujets complexes, font rire, interrogent ou dérangent. Les histoires peuvent aussi offrir une voix à celles et ceux qui ne sont pas entendus. Dans ce sens, la voix est également un acte politique: elle peut être un droit, un vote, un choix.

Avec près de 770 événements organisés chaque année le soir du 2e vendredi de novembre, la Nuit du conte est l’une des plus grandes manifestations culturelles de Suisse. L’ISJM met en place cette action nationale de promotion de la lecture depuis plus de trente ans. L'évènement est gratuit, mais certaines activités nécessitent une inscription.

/ATS