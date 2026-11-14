Les Philippines remportent le premier concours Eurovision d'Asie

Les Philippines ont remporté samedi la première édition asiatique de l'Eurovision, à l'issue d'une soirée de power ballads, de tubes pop-dance et de pyrotechnie orchestrée par les créateurs du concours européen. Onze pays avaient rejoint la compétition.

Les téléspectateurs, les jurys des 11 nations participantes et le public en ligne ont élu la pop star de 19 ans Carmelle reine du tout premier Eurovision Song Contest Asia, pour son hymne entraînant à l'émancipation féminine.

Son titre 'Sobra-Sobra' ('Trop') traite du pouvoir des femmes, car "c'est comme ça que sont les femmes philippines: fortes, déterminées, indépendantes", a défendu la chanteuse.

"C'est une aventure tellement inattendue pour moi", a déclaré Carmelle à l'AFP en brandissant son trophée, reconnaissant qu'elle ne connaissait pas l'Eurovision auparavant.

Onze pays avaient rejoint la compétition, dont les organisateurs espèrent qu'elle inaugurera un nouveau chapitre pour l'Eurovision, phénomène culturel en Europe connu pour ses tenues extravagantes, ses envolées vocales et ses enjeux géopolitiques parfois délicats.

Parmi les candidats figuraient un conseiller du gouvernement mongol, des stars malaisiennes et vietnamienne, ou encore un jeune artiste bhoutanais.

/ATS