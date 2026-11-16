Deux Oscars d'honneur pour Glenn Close et Ridley Scott

L'actrice américaine Glenn Close et le réalisateur britannique Ridley Scott ont reçu chacun un Oscar d'honneur pour l'ensemble de leur carrière lors d'un gala qui a réuni des dizaines de stars du cinéma et de la télévision dimanche à Hollywood.

En plus de cinquante années sous les projecteurs, Glenn Close a été nominée à deux reprises pour l'Oscar de la meilleure actrice pour "Liaison fatale" et "Les liaisons dangereuses", et six autres fois en tant que meilleure second rôle, sans jamais l'emporter.

Ridley Scott, nominé trois fois en tant que meilleur réalisateur pour "Thelma et Louise", "Gladiator" et "La chute du faucon noir", n'a lui non plus jamais décroché la célèbre statuette.

Partenaire de Glenn Close dans "Les liaisons dangereuses", John Malkovich a salué "une amie et une collègue chère", "maîtresse de son art", en remettant la récompense à l'actrice aujourd'hui âgée de 79 ans, à qui la salle a réservé une ovation debout.

"Je ne me suis jamais inquiétée de savoir si j'allais gagner ou non, même si parfois j'ai pensé que j'avais mes chances. J'ai toujours considéré que le grand honneur était d'être dans la salle", a répondu Glenn Close, nominée pour la première fois en 1982 pour "Le monde selon Garp".

Matt Damon, que Ridley Scott a dirigé dans "Seul sur Mars" en 2015, a estimé qu'il "était temps de le voir avec un Oscar dans les mains".

Le réalisateur britannique, âgé de 88 ans et auteur de classiques de la science-fiction comme "Alien" (1979) et "Blade Runner" (1982) n'a pas assisté à la cérémonie mais a adressé des remerciements dans une vidéo enregistrée.

La cérémonie des Oscars 2027 est prévue le 14 mars prochain à Los Angeles.

/ATS