Agressions sexuelles: Depardieu se désiste de son procès en appel

Gérard Depardieu a annoncé lundi son désistement de son procès en appel pour avoir agressé ...
Agressions sexuelles: Depardieu se désiste de son procès en appel

Gérard Depardieu, ici lors de son procès en 2025, a annoncé son désistement de son procès en appel.

Photo: Keystone/AP/AURELIEN MORISSARD Photo: Keystone/AP/AURELIEN MORISSARD

Gérard Depardieu a annoncé lundi son désistement de son procès en appel pour avoir agressé sexuellement deux femmes lors du tournage du film "Les volets verts" en 2021. Cela rend définitive sa condamnation à 18 mois de prison avec sursis prononcée en mai 2025.

"La justice s'est prononcée. J'ai été reconnu coupable. Je l'entends et j'assume cette condamnation", écrit l'acteur dans un communiqué. Il présente des "excuses, profondes et sincères" à celles et ceux qui ont "pu en souffrir".

"Sur les tournages, je me suis longtemps caché derrière la provocation et la grivoiserie", poursuit-il, reconnaissant que ses propos et "certains de (ses) gestes" n'étaient pas "sans conséquence".

/ATS


 

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