Sarah Elena Müller remporte le Prix suisse du livre germanophone

Le Prix suisse du livre germanophone 2026 est décerné à l'auteure bernoise Sarah Elena Müller pour son roman "Unwucht". La lauréate a été annoncée dimanche dans le cadre du festival littéraire BuchBasel, au théâtre de la ville.

"Avec une souplesse et une diversité impressionnantes", Sarah Elena Müller utilise la langue et les figures de style dans "Unwucht", souligne le jury. Le roman traite d’un amour funeste.

Alice, la narratrice à la première personne, est tombée amoureuse de Rio, un toxicomane. Ils sont restés ensemble sept ans. Sept ans plus tard, Alice revient sur cette relation.

Le roman se déroule ainsi sur deux plans temporels; il offre un aperçu de cette relation et s’interroge par ailleurs sur la question de savoir à qui revient le pouvoir d’interprétation d’une histoire. Le jury relève "une construction narrative raffinée". "Unwucht" oscille entre légèreté et angoisse et séduit "par ses images linguistiques originales, ses phrases percutantes et son humour impertinent".

Sarah Elena Müller avait déjà été nominée une fois pour le prix du livre germanophone en 2023, à l’époque pour "Bild ohne Mädchen" (L'enfant hors champ). Elle s’est désormais imposée face à quatre autres nominés: Lukas Bärfuss avec "Königin der Nacht" (Reine de la nuit), Hayat Erdoğan avec "Hauptsache kein Zeitgeist", Yael Inokai avec "Die Auster" et Sonja Sophie Kries avec "Das grosse Eis".

Créé en 2008 et doté de 30'000 francs, le Prix du livre suisse est une initiative de l'association LiteraturBasel et de l'Association suisse des libraires et éditeurs (SBVV). Il récompense chaque année des livres écrits en allemand par des auteurs suisses ou qui vivent en Suisse. Cette année, 52 éditeurs ont soumis au total 87 ouvrages.

/ATS