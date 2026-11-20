Des investigations pour viol en réunion visant Gérard Depardieu et Michel Houellebecq sont en cours à Paris, après la plainte avec constitution de partie civile d'une comédienne déposée en mai 2025. L'information a été donnée vendredi par une source proche du dossier.

L'affaire, révélée par Mediapart, a été confiée à la police judiciaire parisienne, a ajouté une autre source proche.

Les faits dénoncés remontent au 11 décembre 2018, lors du tournage du film Thalasso, réalisé par Guillaume Nicloux. Ce réalisateur est aussi accusé, notamment de complicité de viol et d'agressions sexuelles, a confirmé l'une des sources proches. Le site d'investigation Mediapart a révélé des éléments de la plainte, confirmés à l'AFP de source proche du dossier.

Dans celle-ci, la comédienne et danseuse, d'origine slave, dénonce un viol en réunion et des agressions sexuelles le 11 décembre 2018, au Thalazur de Cabourg (Calvados).

Les avocats de Depardieu n'ont pas donné suite. Contacté par l'intermédiaire de sa maison d'édition, Michel Houellebecq n'a pas donné suite.

/ATS